Суд отказал Киркорову в уменьшении кадастровой стоимости его квартиры на 90 млн рублей

С артиста взыскали пошлину в размере около 23 тыс. рублей

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался уменьшить кадастровую стоимость квартиры Филиппа Киркорова на 90 млн рублей. Это следует из материалов дела, опубликованных на сайте суда.

"Отказать в удовлетворении исковых требований", - постановил суд, взыскав в Киркорова пошлину в размере около 23 тыс. рублей.

Согласно материалам дела, кадастровая стоимость квартиры Киркорова составляет около 318 млн рублей. Певец просил суд сократить эту сумму до 229 млн рублей, ссылаясь на данные экспертизы. В обоснование иска представители Киркорова указывали, что завышенная кадастровая стоимость вынуждает его необоснованно платить повышенный налог. В ходе разбирательства судом было установлено, что рыночная цена квартиры превышает 443 млн рублей, что обосновывает ее установленную кадастровую стоимость.

Судебное решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции. Ранее представитель певца Александр Добровинский сообщал ТАСС, что его доверитель выплачивает налог за квартиру в размере 6 млн рублей и считает, что из этой суммы 4 млн начисляются излишне.