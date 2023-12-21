В центре Мариуполя открыли городскую елку

Жителям показали представление по сказке "Морозко"

ДОНЕЦК, 21 декабря. /ТАСС/. Главную городскую елку открыли на центральной площади Мариуполя, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Сегодня у нас на площади Ленина открылась главная городская елка. Открытие сопровождалось праздничными мероприятиями", - сообщили в администрации.

Предновогодняя программа включала в себя выступление ансамбля песни и танца "Околица", исполнителей аранжировок популярных песен - группы "Два с половиной кума". Кроме того, горожанам показали представление по сказке "Морозко". Специальным подарком для жителей Мариуполя стало выступление артистов из Ростова-на-Дону от Центрального спортивного клуба армии России.

В администрации добавили, что в 2023 году новогодние елки появились в каждом районе города.