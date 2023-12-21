Мария Гамм стала первой жительницей Тюменской области, удостоенной звания "Матери-героини"

Звание присваивают матерям, которые родили и достойно воспитали 10 и более детей

ТАСС, 21 декабря. Мария Гамм стала первой жительницей Тюменской области, которая получила звание "Мать-героиня". Об этом сообщили в информационном центре правительства региона.

"Владимир Путин присвоил жительнице Тюменской области Марии Гамм звание "Мать-героиня". Это высшее звание Российской Федерации присуждается за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Помимо звания, будет вручен знак особого отличия - орден "Мать-героиня". Мария Владимировна Гамм - первая жительница Тюменской области, которая удостоена звания "Мать героиня", - говорится в сообщении.

Звание "Мать-героиня" впервые было учреждено в СССР в 1944 году, последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года, после распада СССР звание "Мать-героиня" в российской наградной системе не сохранилось. В 2022 году эту традицию возродил президент Российской Федерации Владимир Путин. Удостоиться почетного звания могут матери, которые родили и достойно воспитали 10 и более детей, младшему ребенку при этом должно быть не менее 1 года. Согласно закону, матери-героини получают выплаты в 1 млн рублей, а также грамоту и золотой орден с бриллиантом и эмалью.