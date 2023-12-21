В Херсонской области к Новому году украсили елки в большинстве муниципалитетов

Ввиду вопросов безопасности решили не ставить елку в прифронтовых Горностаевке и Алешках

ГЕНИЧЕСК, 21 декабря. /ТАСС/. Елки установлены и украшены к Новому году почти во всех муниципалитетах Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в управлении внутренней политики региона.

Как передает корреспондент ТАСС, в центре Геническа около светящейся елки собираются люди. Они гуляют всей семьей, фотографируются.

В 2023 году власти приняли решение не ставить елку в прифронтовых Горностаевке и Алешках, это связано с вопросами безопасности. "При этом в некоторых населенных пунктах Алешкинского округа праздничные елки уже установлены или планируются. Это касается тех сел и поселков, которые расположены на относительно безопасном расстоянии от зоны боевых действий", - отметили в администрации Алешкинского муниципального округа.