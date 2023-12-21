Титов анонсировал доклад Путину по регламентации пребывания трудовых мигрантов в РФ

Бизнес-омбудсмен отметил, что в задачи специального ведомства, которое будет регулировать пребывание мигрантов, необходимо включить экономический аспект их привлечения, а также образование приезжих

АБРАУ-ДЮРСО /Краснодарский край/, 21 декабря. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей подготовит доклад с предложениями по работе специального ведомства, регулирующего пребывание трудовых мигрантов, и представит его главе государства Владимиру Путину. Об этом бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил журналистам на площадке бизнес-форума "Деловое собрание Юга".

"Есть целый ряд предложений, которые мы сформулируем президенту РФ в отдельном докладе, мы сегодня приняли такое решение. Будем доказывать, что, если они будут приняты, будут сбалансированы рост трудовых ресурсов, повышение производительности труда, снижение налогов на труд, что мы считаем очень важным, и соответственно, экономика будет расти теми темпами, потенциал к которым у нас в стране есть, а соответственно, будет улучшаться жизнь наших людей", - сказал Титов.

Он отметил, что в задачи специального ведомства, которое будет регулировать пребывание мигрантов, необходимо будет включить экономический аспект их привлечения, а также образование приезжих. "Трудовые ресурсы однозначно нужны, мы своими силам не справимся: у нас демографическая яма, все убывает количество российских работников из экономики, их нужно кем-то замещать, если мы хотим расти теми же темпами, которыми мы росли раньше", - подчеркнул бизнес-омбудсмен.

Ранее Путин предложил создать "специальный орган", который занимался бы проблемами мигрантов "в комплексе". Он подчеркнул, что приезжие должны уважать законы и традиции народов России, но при этом необходимо создавать для иностранцев нормальные условия.

Бизнес-форум "Деловое собрание Юга" и Всероссийская конференция уполномоченных по защите прав предпринимателей проходят в туристическом комплексе "Абрау-Дюрсо" 21-22 декабря. В мероприятиях примут участие более 200 предпринимателей и представителей бизнес-сообществ из Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани, Краснодарского края и Крыма. Основными вопросами деловой повестки являются создание новых рабочих мест, недостаток трудовых ресурсов, развитие предпринимательства, рост издержек, нестабильность курса рубля.