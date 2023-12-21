Участниками конкурса "Это у нас семейное" стали 585 тыс. человек

В топ регионов по числу заявок вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Свердловская область и Республика Башкортостан

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Количество участников конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей" на момент завершения регистрации достигло 585 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе платформы.

"Завершилась регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей". За три с половиной месяца участниками конкурса "Это у нас семейное" стали более 585 тыс. человек, а это свыше 100 тыс. семейных команд", - сказали в пресс-службе.

Заявки поступили из всех регионов России. Дистанционный этап продлится до января, весной и летом состоятся окружные полуфиналы и финал конкурса. В топ регионов по числу участников вошли Москва (8,6%), Московская область (5,6%), Краснодарский край (4,2%), Санкт-Петербург (3,7%), Свердловская область (3,3%), Республика Башкортостан (2,9%). Участниками конкурса стали представители 81 страны, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.

Соорганизаторами конкурса "Это у нас семейное" выступают Росмолодежь и Российское движение детей и молодежи "Движение первых" при участии общества "Знание" и АНО "Больше, чем путешествие". О запуске нового проекта платформы "Россия - страна возможностей" сообщил президент Владимир Путин в ходе открытого урока "Разговор о важном" в сентябре. Глава государства отметил, что новое семейное соревнование внесет вклад в развитие традиционных ценностей.