В новых регионах России восстановили 16 тыс. объектов

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что жители получили свыше 4 тыс. квартир

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Специалисты восстановили в новых регионах Российской Федерации 16 тыс. объектов. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Особо хочу обратить внимание, что у нас активно идет работа в новых регионах. Восемь федеральных заказчиков, 208 подрядных организаций, 82 региона-шефа. Восстановлено 16 тыс. объектов, построены 53 дома, жители получили более 4 тыс. квартир", - сказал Хуснуллин.

Он также акцентировал внимание на высоких темпах восстановления дорожного полотна, создания свободной экономической зоны и строительстве трассы вдоль Азова.