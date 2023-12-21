В Самарканде открылась школа программирования School 21

В преддверии открытия школы стартовал первый отборочный интенсив

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Первая зарубежная школа программирования School 21 ("Школа-21") открылась в Самарканде. Об этом сообщила пресс-служба Сбера, чьим проектом является "Школа-21".

"В Узбекистане впервые начинает работать School 21: ее кампус открыт в Самарканде. Это школа программирования, которая дает любым кандидатам от 18 лет возможность бесплатно получить востребованную профессию в сфере информационных технологий", - сообщила пресс-служба.

С кампусом школы ознакомились премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и президент, председатель правления Сбера Герман Греф.

"Сегодня не просто открытие нового кампуса в городе Самарканде, это очень важная веха. В такие сроки мы не открывали еще ни одну школу в России. С вами очень приятно работать, я надеюсь, это начало нашего общего пути. Я понимаю, насколько это непросто - пройти отбор. Но если вы уже прошли, то такое же количество усилий нужно направить на то, чтобы достичь хороших показателей в короткие сроки", - сказал Греф, его слова приводит пресс-служба.

В преддверии открытия школы стартовал первый отборочный интенсив. Из 212 его участников 67% являются жителями Самарканда и области, остальные приехали из Ташкента, Бухары и других городов Узбекистана. Средний возраст участников - 22 года. Уже открыт набор на второй интенсив, он стартует в феврале 2024 года.

"В настоящее время IT-рынок Узбекистана переживает бурный рост. Здесь работает множество представительств крупных международных IT-компаний, запускаются стартап-проекты, которые получают активную поддержку государства. Их количество стремительно увеличивается. В этой связи растет потребность в новых специалистах по самым современным стекам технологий. School 21 может помочь в решении этой задачи и обеспечить страну квалифицированными специалистами", - отмечают в пресс-службе.

О школе программирования

"Школа-21" - образовательный проект Сбера, направленный на изучение программирования с нуля. Обучение проходит с упором на практические задачи, особое внимание уделяется развитию мягких навыков (soft skills). Методика построена по принципу "равный - равному": в школе нет менторов, не проводятся лекции, не выставляются оценки, работа над проектами ведется индивидуально либо коллективно.

В России кампусы "Школы-21" имеются в шести городах - Москве, Казани, Новосибирске, Сургуте, Великом Новгороде и Якутске. В них учатся более 4,7 тыс. человек из 70 регионов страны. Запланировано открытие кампусов еще в 16 городах. Кампус в Самарканде стал первым, открывшимся за рубежом. Ранее сообщалось, что в 2024 году откроется кампус и в столице Узбекистана Ташкенте.