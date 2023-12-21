Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбирать елочные украшения

В ведомстве сообщили, что необходимо обращать внимание на сертификаты безопасности материалов игрушек

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор рассказал, что при выборе елочных украшений и гирлянд необходимо обращать внимание на маркировку и полноту информации о происхождении товара. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

"Независимо от того, совершаете вы покупку онлайн или в магазине, убедитесь, что у вас есть подробная информация о товаре: название, адрес производителя, основные потребительские свойства и инструкции по безопасному использованию. Маркировка должна быть на русском языке, понятной и легко читаемой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что необходимо обращать внимание на сертификаты безопасности материалов игрушек, ведь некачественные материалы могут содержать опасные химические вещества. Украшения не должны иметь неприятного запаха, рисунок на игрушке должен быть без дефектов, подтеков, воздушных пузырьков а также смещений относительно рельефа и контура, добавили в ведомстве.

"Если выбирать елочную гирлянду, то в целях безопасности лучше приобретать изделие мощностью не более 50 Ватт. Мощность гирлянды должна быть указана на бирке, которая обычно прикреплена у вилки изделия. Рекомендуется проверить надежность мест соединения компонентов гирлянды: гнезда, блок управления и вилки. Материал изоляции проводов должен быть плотным, но эластичным", - рассказали в пресс-службе, отметив, что покупатель имеет право на проверку состояния гирлянды и игрушек находясь непосредственно в магазине. Кроме того, продавец обязан предоставить документ, подтверждающий качество и безопасность продукции, по просьбе покупателя.