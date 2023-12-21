Посольство РФ выясняет, есть ли россияне среди пострадавших при стрельбе в Праге

Пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин также уточнил, что "детали чрезвычайного происшествия, а также данные о жертвах устанавливаются"

ПРАГА, 21 декабря. /ТАСС/. Посольство РФ в Чехии направило в полицию запрос, есть ли россияне в числе пострадавших при стрельбе на философском факультете Карлова университета в Праге. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь дипломатического представительства Николай Брякин.

"Посольство РФ в Чехии направило в полицию запрос относительно того, есть ли среди погибших или раненых россияне", - сказал дипломат. Он также уточнил, что "детали чрезвычайного происшествия, а также данные о жертвах устанавливаются".

Министр внутренних дел Чехии Вит Ракушан проинформировал журналистов, что нападавший был один и у него не было сообщников. "Непосредственной угрозы для граждан более не существует", - сказал он.