Страсбургский сквер в Вологде переименовали в сквер Героев СВО

В перспективе там планируют установить памятный знак

ТАСС, 21 декабря. Депутаты Вологодской городской думы поддержали инициативу администрации Вологды и переименовали Страсбургский сквер в сквер Героев специальной военной операции. Такое решение приняли на заседании сессии гордумы, сообщила пресс-служба администрации.

"Мы видим, как в Европе отменяют все, что связано с Россией. Пытаются отменить нашу культуру. Мы видим, с каким трудом в зоне СВО наши ребята отстаивают интересы Российской Федерации. Сквер, названный в честь европейского города-побратима, - это диссонанс. Кстати, Страсбург отказался от всех побратимских связей, поэтому мы решили переименовать Страсбургский сквер в сквер Героев специальной военной операции", - привела пресс-служба слова мэра Вологды Сергея Воропанова.

По его словам, в сквере планируют проводить патриотические мероприятия, а в дальнейшем намерены рассмотреть установку памятного знака. "Сквер Героев специальной военной операции станет местом памяти и уважения бойцам, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО", - добавил Воропанов.

С февраля 2022 года в зону СВО администрация Вологды совместно с горожанами и предприятиями направила более 102 тонн грузов, снаряжение, амуницию, 12 автомобилей высокой проходимости.