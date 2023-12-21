ВАК не поддержал дистанционную защиту диссертаций

Мотивами стали в том числе опасения подсказок и шпаргалок, а также беспокойство за надежность средств связи

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Высшая аттестационная комиссия (ВАК) при Минобрнауки РФ проголосовала против проведения защиты диссертаций в дистанционном формате. Мотивами, послужившими основанием для того, чтобы новшество было отвергнуто, стали в том числе опасения подсказок и шпаргалок, а также беспокойство за надежность средств связи.

"Предложение поступило следующее: проработайте и доложите в вышестоящую инстанцию предложение о том, чтобы разрешить защиту диссертации с присутствием соискателя на защите в дистанционном формате. Мы направили это в экспертные советы ВАКа. Почти все экспертные советы ВАКа категорически против этого - и не только по причине того, что неизвестно, что ему там в наушники подскажут или со стороны. Но и в защиту соискателя: если связь прервется, мы обязаны защиту отменить", - рассказал председатель ВАК Владимир Филиппов.

При этом, по предложению Филиппова, вторым пунктом следует прописать необходимость проработать возможность дистанционной защиты для людей с тяжелой инвалидностью. "Если полностью лежачий больной, то может быть", - уточнил председатель.

ВАК также поддержал инициативу министерства отказаться от обязательной выдачи бумажных аттестатов профессора и доцента. Это одна из мер по сокращению бумажного документооборота и бюрократических процедур.

"Номер диплома будет вывешен на сайте. Отдел кадров вас даже спрашивать не будет. Он наберет номер и год рождения", - пояснил Филиппов, отвечая на вопросы сомневающихся. Тем не менее здесь был предусмотрен второй пункт, предусматривающий сохранение право соискателя на получение традиционного документа в виде "корочек" по его желанию.

Решения ВАК носят совещательный характер, исполнительные решения принимаются министром.