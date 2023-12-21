АСИ наградило компании с лучшими практиками в рамках проекта "Открыто для всех"

В частности, лучшим проектом по направлению "Корпоративная политика" стала московская практика Центра содействия мобильности РЖД

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) провело церемонию награждения компаний, предложивших лучшие практики в рамках инклюзивного проекта "Открыто для всех", передает корреспондент ТАСС.

Цель проекта "Открыто для всех" - привлечь бизнес к созданию доступной среды для людей с ОВЗ: адаптировать и разработать товары, услуги и сервисы для инвалидов, помочь им с учебой и трудоустройством, а также создать сообщество, объединенное темой инклюзии.

"Сегодня мы награждаем руководителей компаний, которые реализовали лучшие практики в сфере инклюзии в абсолютно разных направлениях. Мы планируем, что эта премия будет ежегодной", - сказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

Награды получили лидеры проектов в разных номинациях. Так, лучшим проектом по направлению "Корпоративная политика" стала московская практика Центра содействия мобильности РЖД, работа которого охватывает 10 тыс. станций и более 1 тыс. поездов дальнего и пригородного сообщения. Среди проектов в номинации "Инклюзивное лидерство" победу одержала Международная инклюзивная площадка развития лидеров социальных изменений "Территория ритма", разработанная в Нижегородской области. Решение уже внедрено в Подмосковье и Ставропольском крае.

Победителем в номинации "Импакт" стала "Реабилитационная программа для детей, перенесших онкозаболевания", разработанная благотворительным фондом "Шередарь" из Владимирской области. Организация проводит программы психосоциальной реабилитации в лагерях для детей и подростков 7-17 лет, перенесших онкозаболевания. Лидером среди практик в направлении "Инклюзивное образование" стал проект "Детская сыроварня", созданный благотворительным фондом "Ак Барс Созидание". Это первая в России детская лаборатория - мини-сыроварня, где проходит предпрофильная практико-ориентированная подготовка детей-сирот с ОВЗ.

В номинации "Универсальный дизайн" победу одержал проект Сбербанка "Адаптация сервисов для клиентов с инвалидностью и маломобильных клиентов Сбербанка". В рамках проекта созданы онлайн-сервисы, где маломобильные клиенты получают услуги через веб- или мобильную версию "Сбербанк Онлайн". Программа внедрена во всех регионах страны.

О проекте

Проект "Открыто для всех" запущен АСИ в рамках Национальной социальной инициативы (НСИ) в марте 2022 года. За время существования к сообществу инклюзивного бизнеса присоединилось больше 1 тыс. компаний. На платформу "Смартека" для участия в первом и втором этапах отбора поступило более 300 заявок. Из них 90 практик прошли экспертную оценку, они размещены на "Смартеке" и доступны для распространения в регионах.