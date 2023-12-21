Выплаты на пострадавших от обстрелов ВСУ детей получат 40 херсонских и запорожских семей

Президент Владимир Путин ранее установил выплату в 100 тыс. рублей при ранении детей в новых регионах или у зоны СВО

ГЕНИЧЕСК, 21 декабря. /ТАСС/. Порядка 40 семей Херсонской области и Запорожья, в которых дети пострадали от обстрелов ВСУ, смогут получить выплаты в 100 тыс. рублей, об этом сообщили ТАСС власти двух регионов.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым устанавливается единовременная выплата в 100 тыс. рублей в случае ранения ребенка в новых регионах РФ или на другой территории России поблизости от зоны специальной военной операции (СВО). Выплаты будут осуществляться с 1 января 2024 года. Помощь сможет получить один из родителей или сам ребенок, если на момент выплаты ему исполнится 18 лет.

"Поддерживаем решение президента России Владимира Путина о мерах социальной поддержки семей с детьми. Только в нашей области в результате обстрелов со стороны ВСУ пострадали 20 детей. К сожалению, еще четыре ребенка погибли", - рассказал председатель регионального правительства Андрей Алексеенко.

Он уточнил, что херсонские медики зафиксировали 10 случаев ранения детей при украинских обстрелах, еще 10 получили психологические травмы.

Как сообщил ТАСС представитель министерства труда и социальной политики Запорожской области, в регионе на получение выплат в связи с увечьями детей в результате боевых действий подали документы 20 семей.

В министерстве уточнили, что ранее компенсации за увечья, полученные из-за обстрелов, получили семьи 15 раненых и 5 погибших детей. Там также отметили, что новый вид поддержки будет назначается и осуществляться Фондом пенсионного и социального страхования РФ.