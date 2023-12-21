Правозащитники оценили состояние осужденного Уилана, находящегося в колонии в Мордовии

По данным проверяющих, американец находится в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Правозащитники оценили как удовлетворительное состояние американца Пола Уилана, отбывающего наказание за шпионаж в колонии в Мордовии, сообщила ТАСС заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии Мордовии Людмила Резяпкина. Представители ОНК республики в четверг посетили ИК-17 строгого режима, где отбывает наказание Уилан.

"Его состояние удовлетворительное", - сообщила Резяпкина.

Она уточнила, что во время беседы с членами мордовского ОНК Уилан отметил "несколько проблемных, с его точки зрения, моментов, касающихся условий содержания". В чем состоит суть жалоб, Резяпкина не уточнила. При обходе колонии замечаний и жалоб от других осужденных не поступило, добавила она.

Уилан разговаривал с представителями ОНК на русском языке. "Редко прибегали в разговоре к помощи переводчика", - отметила Резяпкина.

В ноябре в УФСИН по Мордовии сообщили, что сотрудники исправительной колонии №17, где отбывает наказание Уилан, пресекли перераставший в драку его конфликт с другим осужденным, который ударил Уилана рукой по лицу. Ссора произошла на бытовой почве. Участников конфликта доставили в медицинскую часть. При осмотре Уилана фельдшер учреждения выявил ссадину под глазом.

Бывший кадровый разведчик США Пол Уилан, задержанный 28 декабря 2018 года в Москве при получении флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений ФСБ, был осужден на 16 лет лишения свободы за шпионаж.