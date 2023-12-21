В Ивано-Франковске демонтировали советскую символику с братских могил

C одного из мемориалов, в частности, убрали таблички с именами героев Советского Союза - Николая Гаркуши и Тимофея Симакова, которые участвовали в освобождении города в 1944 году

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Власти в украинском городе Ивано-Франковске демонтировали советскую символику с двух братских могил солдат Красной армии. Об этом сообщил Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

По его данным, одна из братских могил находится на Старом кладбище. Там с мемориала было демонтировано изображение советского солдата.

Второй памятник, по информации Telegram-канала, расположен на братском кладбище в центре Ивано-Франковска. Власти убрали с мемориала таблички с именами героев Советского Союза - Николая Гаркуши и Тимофея Симакова, которые участвовали в освобождении города в 1944 году. Кроме того, демонтирована пятиконечная звезда, которая была установлена на горевшем ранее вечном огне.

Переименования улиц и борьбу с памятниками советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году после принятия закона о декоммунизации. К началу 2022 года власти страны снесли более 2,5 тыс. памятников, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. В 2022 году было переименовано 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.