В Чебоксарах разработали концепцию пространственного развития

В частности, предложено расширить границы города

ЧЕБОКСАРЫ, 21 декабря. /ТАСС/. Публичное обсуждение концепции пространственного развития Чебоксарского городского округа состоялось в Чебоксарах. Одно из принципиальных изменений, предложенных разработчиками, касается возможного расширения территории, сообщил ТАСС замначальника управления архитектуры и градостроительства администрации Чебоксар - главный архитектор города Павел Корнилов.

"[Концепция пространственного развития территории Чебоксарского городского округа] - это первый этап разработчиков над проектом генерального плана, где собрали всю аналитику по действующим и планируемым проектам. Это научно-исследовательская работа по анализу всей территории городского округа с предложениями", - отметил Корнилов.

По его словам, разработчики предложили много изменений в части развития города, но в основном локального характера. "Радикальных изменений не стоит ждать, но нюансов достаточно. Если говорить о принципиальных [изменениях], то разработчики предлагают скорректировать границу городского округа, включив [в его состав] Пихтулино, Типсирму, Чемуршу, Янашкасы [Чебоксарского муниципального округа]. [Предложены] разные сценарии изменения границ городского округа", - пояснил Корнилов.

Концепция пространственного развития округа разработана федеральным учреждением "Единый научно-исследовательский и проектный институт пространственного планирования Российской Федерации". При обсуждении представленного исследования Корнилов уточнил, что цель работы - установление направлений развития города, создание условий для привлечения инвестиций. При разработке учитывалось развитие экономики и социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры. В ходе обсуждения принимались предложения по корректировке концепции.

Научно-исследовательская работа станет основой при подготовке проектов внесения изменений в генеральный план, а также правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа. Данные документы планируется принять в 2025 году.