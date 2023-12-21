Награды международного конкурса "Битва искусственных интеллектов" получили восемь команд

В отборочном этапе конкурса приняли участие 43 команды, до финала дошли 15 коллективов

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Восемь команд из разных городов России получили награды международного технологического конкурса "Битва искусственных интеллектов". Об этом сообщили в пресс-службе одного из организаторов конкурса - подведомственного Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр".

"Финал конкурса "Битва искусственных интеллектов" состоялся на ВДНХ в павильоне № 34 "Космонавтика и авиация" в рамках Международной выставки-форума "Россия". Жюри определило семь лучших команд, владеющих технологиями искусственного интеллекта, - четыре любительских и три профессиональных. Команда школьников получила приз зрительских симпатий", - говорится в сообщении.

Принять участие в конкурсе могли школьники, студенты, молодые специалисты, а также любители и профессиональные разработчики ИИ-систем из России, Казахстана, Белоруссии и других стран СНГ. В отборочном этапе конкурса приняли участие 43 команды, до финала дошли 15 коллективов.

В результате среди профессионалов награды получили K-team (ВКА им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург), "Ученые" (ИТМО, Санкт-Петербург) и NexusX Team (ВКА им. А.Ф. Можайского, Санкт-Петербург). Лучшие команды среди любителей - "Зловещая шестерка" (МГТУ им. Н. Э. Баумана, Москва), "Поколение GPT" (МГЮА им. О. Е. Кутафина, Москва), "Триумф" (СибГУТИ, Новосибирск) и "До связи!" (СПБГУТ им. В. Д. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербург). Приз зрительских симпатий вручили коллективу школьников "Нейронные сети".

Любительские команды в финале создавали с помощью ИИ-технологий изображения или тексты, выражающие, например, любовь к себе или показывающие ценности традиционной семьи. Профессионалам предстояло продемонстрировать свой ИИ-продукт.

О конкурсе

В состав жюри вошли глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, заместитель руководителя Роскомнадзора Милош Вагнер, руководитель группы по координации и мониторингу реализации федерального проекта "Искусственный интеллект" Национального центра развития ИИ при правительстве РФ Юрий Сапожников и другие.

Задачи для конкурсантов разработали эксперты созданной в 2023 году рабочей группы по исследованию искусственного интеллекта из Роскомнадзора, Фонда перспективных исследований, МГТУ им. Баумана, фонда "Сколково" и "Ростелекома".

Организаторами выступили "Главный радиочастотный центр" и Российское общество "Знание" при поддержке Роскомнадзора.