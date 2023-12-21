Путин присвоил двум жительницам ЛНР звание "Мать-героиня"

Почетного звания были удостоены Ирина Морозова и Оксана Теплых

ЛУГАНСК, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин присвоил двум жительницам Луганской Народной Республики звание "Мать-героиня", сообщили в правительстве региона.

"Президент Владимир Путин за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей присвоил звание "Мать-героиня" двум жительницам Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении в Telegram-канале правительства.

Там уточнили, что почетного звания были удостоены Ирина Морозова и Оксана Теплых.

Звание "Мать-героиня" впервые было учреждено в СССР в 1944 году, последнее награждение состоялось 14 ноября 1991 года, после распада СССР звание "Мать-героиня" в российской наградной системе не сохранилось. В 2022 году эту традицию возродили. Удостоиться почетного звания могут матери, которые родили и достойно воспитали 10 и более детей, младшему ребенку при этом должно быть не менее 1 года. Согласно закону, матери-героини получают выплаты в 1 млн рублей, а также грамоту и золотой орден с бриллиантом и эмалью.