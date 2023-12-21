Суд оставил Коломойского под стражей и уменьшил ему залог

На заседании бизнесмен заявил, что если бы у него и были деньги, он бы их не внес

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Киевский апелляционный суд отказал бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) в изменении меры пресечения в виде содержания под стражей, однако сократил ему сумму залога.

В конце ноября Шевченковский суд Киева продлевал Коломойскому меру пресечения на два месяца с альтернативой внесения залога в 3 млрд 712 тыс. гривен (около $98,8 млн). Как сообщило издание "Общественное. Новости", на заседании в четверг адвокаты бизнесмена просили изменить меру пресечения на домашний арест, указывая на ухудшение состояния его здоровья. Однако суд оставил Коломойского под стражей до 26 января. При этом сумму залога уменьшили до 2 млрд 700 тыс. гривен (около $71,9 млн).

Однако, как сообщило издание "Страна", на заседании Коломойский заявил, что если бы у него и были деньги на залог, он бы их не внес. Он также пожаловался на то, что следователи проводят по два допроса свидетелей в неделю. "Мои защитники заявили 50 свидетелей, которых нужно допросить. Такими темпами их допросы будут длиться около шести месяцев, а мне нужно будет все это время сидеть в СИЗО. Если мне изменят меру пресечения, я могу из Днепра (ранее - Днепропетровск - прим. ТАСС) переехать в Киев и ходить к следователям как на работу. Я очень заинтересован, чтобы это дело решили как можно быстрее", - отмечал в суде бизнесмен.

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.