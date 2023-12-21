В Курске восстановили отопление и горячее водоснабжение после аварии

Без тепла оставались 4,4 тыс. человек

КУРСК, 21 декабря. /ТАСС/. Энергетики завершили ремонт трубопровода в Курске, подача горячей воды и теплоснабжения в дома 4,4 тыс. жителей восстановлена, сообщили в администрации города.

"Специалисты "Квадра" - Курская генерация" завершили ремонты. Подача отопления и горячей воды восстановлена", - говорится в сообщении.

В четверг утром 4,4 тыс. жителей Курска, четыре социально значимых объекта остались без теплоснабжения и горячей воды из-за повреждения, выявленного на подающем трубопроводе тепловой магистрали диаметром 500 мм.