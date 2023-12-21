В Буркина-Фасо вручат премию Владимира Путина "за борьбу за свободу народа"

Официальный запуск церемонии состоится 28 декабря возле мемориала Томаса Санкары в Уагадугу

НАЙРОБИ, 21 декабря. /ТАСС/. В Уагадугу прошла презентация международной премии имени президента России Владимира Путина "за борьбу за освобождение народов Африки", церемония вручения пройдет 28 декабря. Об этом сообщает буркинийское издание Burkina24.

Международная премия Владимира Путина была учреждена ивуарийским писателем, членом общественной организации "Тотальная поддержка Владимира Путина в Африке" Сильвеном Такуэ. Официальный запуск церемонии состоится 28 декабря возле мемориала Томаса Санкары в Уагадугу.

Как отметил в интервью изданию основатель организации, панафриканист Махамади Савадого, награда призвана поощрять заслуги лидеров, участвующих в борьбе за освобождение своего народа. "Международная премия Владимира Путина призвана поздравить, отличить и воздать должное настоящим лидерам, которые поняли необходимость диверсификации партнерства, а также поблагодарить президента Владимира Путина за его приверженность освобождению Африки", - заявил он.

Савадого подчеркнул, что вручение награды "воплощает в себе общую приверженность сохранению суверенных прав" стран, входящих в Альянс государств Сахеля (Буркина-Фасо, Мали, Нигер), а также побудит следующее поколение лидеров "энергично и решительно защищать суверенитет своего государства".

В сентябре 2023 года Буркина-Фасо, Мали и Нигер подписали хартию о создании организации коллективной обороны под названием "Альянс государств Сахеля". В учредительном документе отмечалось, что "нарушение суверенитета или территориальной целостности одного или нескольких участников хартии будет расценено как агрессия против всех сторон и потребует их помощи в индивидуальном или коллективном плане вплоть до применения военной силы".