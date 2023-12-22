В Гвинее объявили трехдневный траур по жертвам крупного пожара

Президент переходного периода страны Мамади Думбуя поблагодарил пожарных и спасательные службы за слаженную работу

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя объявил трехдневный национальный траур по всей стране в связи с гибелью 18 человек в результате крупного пожара на складе топлива в Конакри в воскресенье вечером. Обращение президента транслировал телеканал RTG.

Во время национального траура гвинейский флаг будет приспущен по всей стране, а также в посольствах и дипломатических представительствах Гвинеи за рубежом, заявил Думбуя в обращении по общественному телевидению. Президент также поблагодарил пожарных и спасательные службы за слаженную работу. При этом о причинах пожара ничего сказано не было.

Ранее власти сообщили, что как минимум 18 человек погибли, более 200 получили ранения в результате крупного пожара, который вспыхнул в воскресенье вечером на большом складе топлива в районе Калум в Конакри.