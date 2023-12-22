В ООН заявили, что риск голода в Газе возрастает с каждым днем боевых действий

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций также указала на тревожно высокий показатель острого недоедания среди детей в возрасте до пяти лет и высокий уровень детской смертности

РИМ, 22 декабря. /ТАСС/. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (FAO) предупреждает о наивысшем уровне продовольственного кризиса в секторе Газа, где 79% населения находится в условиях чрезвычайной ситуации. Об этом говорится в докладе глобальной инициативы "Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности".

Согласно применяемой FAO классификации, ситуация, в которой находится все население сектора Газа в прогнозируемый период (8 декабря 2023 года - 7 февраля 2024 года), характеризуется как остро кризисная. В докладе отмечается, что риск голода в анклаве возрастает с каждым дополнительным днем боевых действий и ограничения доступа к гуманитарной помощи. "Чрезвычайная концентрация или изоляция людей в неадекватных убежищах или зонах без основных услуг ведут к риску голода", - говорится в документе.

Как подчеркивается в докладе, по крайней мере одно из четырех домохозяйств в Газе - более полумиллиона человек - сталкивается с катастрофически острой нехваткой продовольствия. FAO также указывает на тревожно высокий показатель острого недоедания среди детей в возрасте до пяти лет и высокий уровень детской смертности.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.