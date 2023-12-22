Экоактивисты сорвали концерт в римской консерватории

Трое протестующих поднялись на сцену в белых майках с надписями о приближении катастрофы

РИМ, 22 декабря. /ТАСС/. Экоактивисты из организации "Последнее поколение" сорвали рождественский концерт в Национальной академии "Санта-Чечилия" в Риме.

Как передает агентство ANSA, трое активистов поднялись на сцену во время исполнения оркестром "Мессии" Георга Фридриха Генделя, на них были белые майки с надписями о приближении катастрофы. "Это не радостное Рождество, человечество открыло двери в ад, как сказал генсек ООН", - заявили протестующие.

Экоактивисты в Италии на регулярной основе проводят акции, часто в знаковых местах и у известных памятников. Так, они обливали краской собор Святого Марка в Венеции и другие архитектурные памятники, окрашивали в зеленый цвет Большой канал. Хотя используемые материалы имеют растительное происхождение, они оставляют заметный след и требуют специальной очистки. Правительство Италии ужесточило наказания за подобные действия, которые характеризуются как акты вандализма. Многие считают, что методы "Последнего поколения", пытающегося привлечь внимание к проблеме климатических изменений, неприемлемы.