Пункты пропуска на границе Приморья и Китая в новогодние праздники будут закрыты

Режим работы ЖДПП "Пограничный" и "Махалино" не изменится, они будут работать круглосуточно

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Пограничные пункты пропуска между Приморским краем и Китаем не будут работать 1 и 7 января, а некоторые также закроются 31 декабря и 2 января, сообщает пресс-служба Уссурийской таможни.

"Автомобильные пункты пропуска на российско-китайской границе в Приморье изменят работу в период новогодних праздников 2024 года. Режим работы железнодорожных пунктов пропуска (ЖДПП) "Пограничный" и ЖДПП "Махалино" во время праздников не изменится - работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

Уточняется, что автомобильные пункты пропуска "Турий Рог" и "Полтавка" закроются на 1, 2 и 7 января, "Пограничный" - на 1 января грузовое и пассажирское направление и 7 января грузовое направление, "Краскино" - 31 декабря для пассажирского транспорта, 1 и 7 января для пассажирского и грузового.