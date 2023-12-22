Синоптики заявили, что столь обширной морозной аномалии в Приморье не было более 20 лет

Низкие температуры регистрируют на 34 из 38 метеостанций края

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Аномально холодная погода распространилась на рекордно обширную территорию Приморского края, сообщили ТАСС в пресс-службе Приморского гидрометцентра. Столь широкого пояса холода в регионе не было с начала 2000 годов.

"Почти вся территория края у нас в аномально холодной зоне, то есть среднесуточная температура ниже средних многолетних значений на 7 градусов и более. И за последние 20 лет синоптики такого не отмечали. Последняя столь же холодная зима была в 2000-2001 году", - сообщили в гидрометцентре.

Там добавили, что аномально низкие температуры регистрируются сегодня на 34 метеостанциях края из 38.

В регионе действует штормовое предупреждение об аномальных морозах. Среднесуточные температуры воздуха показывают уровни на 7-12 градусов ниже климатической нормы. 18 декабря власти Владивостока ввели режим повышенной готовности из-за аномальных морозов. Сегодня в столице Приморья минус 16 градусов.

Как ранее сообщил ТАСС глава Приморского гидрометцентра Борис Кубай, с 24 декабря снова поменяется тип циркуляции и в регион начнет поступать теплая воздушная масса. Температуры пойдут вверх, не исключено, что кое-где они достигнут положительных значений до плюс 1 градуса.