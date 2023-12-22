Вуз из Бурятии договорился с генконсульством Монголии в Улан-Удэ о совместных проектах

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральное консульство Монголии в городе Улан-Удэ и Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления (ВСГУТУ) договорились о совместных проектах, проведении образовательных программ для развития приграничного сотрудничества. Об этом сообщил ТАСС ректор бурятского вуза Игорь Сизов.

"Подписано соглашение. Генеральное консульство будет поддерживать связи между ВСГУТУ и монгольскими научными и образовательными учреждениями, способствовать развитию двусторонних образовательных, научно-технологических и социально-культурных контактов. Также генконсульство будет осуществлять информационное обмен между ВСГУТУ и культурно-гуманитарными проектами, проводимыми в Монголии и России", - сообщил ректор.

С монгольской стороны соглашение подписал генеральный консул Монголии в Улан-Удэ Дэмбэрэл Нямцэрэн.

Документ предусматривает также подготовку и организацию различных образовательных, научных, культурных и спортивных мероприятий для укрепления гуманитарных связей.

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления - первый университет Бурятии, образован в 1962 году. В вузе реализуется 110 направлений подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования. В университете работают более 500 преподавателей, обучается более 9 тыс. студентов.

Между Бурятией и Монголией существуют тесные исторические, социальные и экономические связи. В 2021 году в Бурятии прошли мероприятия по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Монголией.