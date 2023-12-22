В Бурятии в госреестр внесли более 180 незаконных свалок

Всего же в республике выявили свыше 490 свалок

УЛАН-УДЭ, 22 декабря. /ТАСС/. Специалисты выявили в Бурятии более 490 незаконных свалок, почти половина из них внесена в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде (ГРОНВОС). Об этом сообщила ТАСС министр природных ресурсов и экологии Бурятии Наталья Тумуреева.

"В этом году проведена большая работа. У нас выявлено 492 свалки, из них 181 мы внесли в ГРОНВОС. Когда объект есть в этом реестре, возможно выделение федерального финансирования на его ликвидацию", - сказала Тумуреева.

По ее словам, Минприроды России в настоящее время рассматривает вопрос расширения проекта "Генеральная уборка". Планируется, что часть объектов - незаконных свалок, расположенных на территории Бурятии, войдет в него.

В настоящее время ликвидация несанкционированных мест скопления ТКО в Бурятии ведется по федеральному проекту "Сохранение озера Байкал" нацпроекта "Экология", по нему уже убрано 10 свалок: они были расположены в Кабанском районе, в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. "По федеральному проекту "Чистая страна" заканчивается рекультивация несанкционированных свалок в городах Закаменске и Кяхте. В следующем году завершатся работы по уборке крупной свалки в Северобайкальске", - отметила министр. Общий объемом трех объектов скопления отходов - более 400 тыс. кубометров.

Кроме того, 79 свалок в этом году были убраны силами муниципальных образований - за счет средств, поступающих в бюджет от предприятий за негативное воздействие на окружающую среду.

В апреле 2023 года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минприроды и региональным властям подсчитать все незаконные свалки на Байкальской природной территории, в том числе с использованием данных дистанционного зондирования земли. Федеральный проект "Генеральная уборка" утвержден в 2021 году по поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. В рамках программы проводится инвентаризация объектов накопленного вреда на территории всей России, а также оценка их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам обследования обеспечивается ликвидация таких объектов.