На Шерегеше открыли новый подъемник на гору Асыр

Это уже 20-ый действующий подъемник на горнолыжном курорте

КЕМЕРОВО, 22 декабря. /ТАСС/. Новый подъемник открылся в секторе "E" на горнолыжном курорте "Шерегеш" в Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС директор АНО "Дирекция курорта "Шерегеш" Алексей Стоянов.

"Открытие очередного, 20-го подъемника для нас это очень знаковое и важное событие потому, что расширяется арена катания. Развитие круглогодичного курорта не отменяет планов по развитию зимних видов туризма на курорте "Шерегеш". Открытие канатной дороги на гору Асыр расширяет одно из наших главных преимуществ - катание по еще нетронутому снегу. У нас появилась еще одна дополнительная арена для катания. Принципиальная позиция губернатора Кузбасса Сергея Цивилева - создание максимально благоприятных условий для инвесторов. Запуск очередного подъемника - отличный результат совместной работы", - сказал Стоянов.

Он добавил, что новый подъемник позволяет напрямую реализовать принцип Ski-in & Ski-out. "Человек может спокойно проснуться утром в своем барнхаусе или иглу, спуститься к нижней станции канатного подъемника, откататься и затем вернуться обратно к себе домой", - добавил Стоянов.

Четырехместная кресельная канатная дорога в секторе "Е" протяженностью 1 132 м и пропускной способностью 1,5 тыс. человек в час поднимается на вершину горы Асыр за 8 минут. Здесь расположены две трассы разной сложности длиной 1,5 км каждая. При этом новый подъемник отличается более стабильной работой в ветряную погоду. В будущем планируется построить канатную дорогу, которая свяжет трассы между горами Асыр и Утуя.

Горнолыжный курорт "Шерегеш" является одним из самых популярных в Сибири. В зимнем сезоне 2022-2023 годов здесь отдохнули около 2,3 млн человек со всей страны. Развитие горнолыжного курорта включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов в Шерегеше - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.