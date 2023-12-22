В Москве ожидаются небольшие осадки, гололедица и до 0 градусов

Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, гололедица и до 0 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от 0 до плюс 2 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса, ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, гололедица.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров могут опуститься до минус 3 градусов.

Ветер южный, юго-восточный, 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление составит 730 мм ртутного столба.