В Магаданской области через реку Яну открыли ледовую переправу

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Ледовую переправу через реку Яну открыли для проезда автотранспорта в Магаданской области. Об этом сообщает региональный Минтранс.

"С 11:30 (03:30 мск - прим. ТАСС) 22 декабря 2023 года открылась ледовая переправа через реку Яну для транспортных средств, общая масса которых не превышает 10 тонн", - говорится в сообщении.

Ледовая переправа через реку Яну расположена на единственной дороге к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживают более 1 тыс. человек. Весной, когда лед на реке начинает таять, движение по дороге происходит с перебоями. После того как лед окончательно сходит, открывается паромная переправа.