Более 30 сенаторов не придут на заседание 22 декабря из-за болезни

В его повестке значатся около 70 вопросов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Более 30 сенаторов не придут на последнее в осенней сессии заседание Совета Федерации по причине болезни. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

"31 сенатор не придет на заседание в пятницу по причине болезни", - сказал собеседник агентства.

Согласно информации на сайте палаты, всего в настоящее время 177 сенаторов.

Как сказала в четверг на пресс-конференции спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сейчас болеет много людей. Она пожелала всем россиянам крепкого здоровья.

В пятницу верхняя палата завершит осеннюю сессию. В повестке заседания около 70 вопросов, в частности законы о продлении кредитных каникул для мобилизованных до конца 2024 года, о продлении на год режима отмены ОСАГО для новых регионов РФ, а также закон, позволяющий частной охране объектов топливно-энергетического комплекса противодействовать беспилотникам, закон о первоочередном приеме в техникумы и колледжи без учета оценок в школьном аттестате участников СВО, их детей, Героев России, детей медработников, умерших от коронавируса, а также другие законы.