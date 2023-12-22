В ЮФУ подготовят методичку по истории для вузов новых регионов России

Она будет включать учебный и рабочий планы, темы, задания, список источников и литературы, раздаточный материал и презентации

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Институт истории и международных отношений Южного федерального университета (ЮФУ) подготовит методичку и образовательный модуль для вузов Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе ЮФУ.

"Для студентов и преподавателей вузов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей Институт истории и международных отношений Южного федерального университета разрабатывает учебно-методическое пособие и региональный компонент "Донбасс, Запорожская и Херсонская области во Второй мировой войне" образовательного модуля "Великая Отечественная война: без срока давности", - говорится в сообщении.

В вузе уточнили, что методичка и образовательный модуль будут включать учебный и рабочий планы, задания для самостоятельной работы, методические рекомендации, содержание учебных тем, список источников и литературы, раздаточный материал, презентации и приложения.

"Они направлены на сохранение среди молодежи исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников против мирного населения оккупированных территорий Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в годы Великой Отечественной войны", - добавили в ЮФУ.

В пресс-службе вуза отметили, что 23 и 24 декабря свыше 100 преподавателей вузов из новых регионов РФ пройдут в Ростове-на-Дону обучающий семинар по внедрению нового пособия. Инициаторами проекта выступают Министерство науки и высшего образования РФ, Донской государственный технический университет, Южный федеральный университет при организационном содействии Ассоциации "Я горжусь".