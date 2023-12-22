Во Всероссийской олимпиаде по востоковедению зафиксировали рекордное число студентов

Заявки на участие подали почти 10 тыс. человек

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Дальневосточный федеральный университет в пятый раз организует трек по востоковедению в рамках всероссийской молодежной олимпиады "Я - профессионал". В этом году заявки на участие подало рекордное число студентов - почти 10 тыс., сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"ДВФУ в этом году уже в пятый раз выступает организатором направления "Востоковедение: китаеведение, корееведение, японоведение" Всероссийской олимпиады студентов "Я - профессионал". В этом сезоне заявку на участие в данном треке подало рекордное количество студентов - 9,9 тыс. из 854 вузов России", - сказали в пресс-службе, уточнив, что в прошлом году зарегистрировались 6 533 человека.

В этом году испытания трека прошли 1 586 студентов, годом ранее - 1 361. Испытания включают тестирование, аудирование и выполнение практических заданий. В этом году они связаны с внешнеэкономической деятельностью восточных стран. Финал олимпиады состоится весной 2024 года.

"Геополитический курс нашей страны формирует на рынке труда большую потребность в специалистах с востоковедческими компетенциями, способными выстраивать торгово-экономическую деятельность между Россией и странами Азии, - отметил проректор вуза Евгений Власов. - Участие в олимпиаде "Я - профессионал" позволяет студентам на практике познакомиться с будущей профессией, а также получить серьезное преимущество в последующем трудоустройстве. Мы отмечаем, что интерес к направлению "Востоковедение" с каждым годом растет".

Всероссийская олимпиада студентов "Я - профессионал" - проект президентской платформы "Россия - страна возможностей", который реализуется при поддержке Министерства науки и высшего образования России. В 2023/2024 учебном году олимпиада проходит в седьмой раз. В седьмом сезоне заявки к участию во Всероссийской олимпиаде студентов "Я - профессионал" подали почти 850 тыс. человек, в прошлом году - около 670 тыс.