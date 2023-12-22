В Приморье выявление контрафактных продуктов выросло в 3,8 раза

Этого удалось добиться благодаря использованию искусственного интеллекта

ВЛАДИВОСТОК, 22 декабря. /ТАСС/. Объем выявленных в 2023 году контрафактных пищевых продуктов в Приморском крае вырос в 3,8 раза к прошлому году и составил более 8 тыс. тонн. Как рассказал ТАСС глава Приморского межрегионального управления Россельхознадзора Дмитрий Зданович, добиться такого результата помогло внедрение в работу искусственного интеллекта.

"В 2023 году на территории Приморского края управлением выявлено 760 случаев ввода в оборот продукции неизвестного происхождения. Общее количество легализованной продукции составляет 8 159,3 тонны. Таким образом, объем выявленного в 2023 году контрафакта увеличился в 3,82 раза. Эти цифры объясняет, в первую очередь, внедрение в государственную информационную систему в области ветеринарии модулей искусственного интеллекта, которые, анализируя электронные документы, способны быстро выявить отклонения и нарушения при обороте продукции животноводства, что позволяет снизить риски попадания на рынок контрафактных и фальсифицированных пищевых продуктов", - рассказал Зданович.

По его словам, результаты работы нейросетей пока все еще обрабатываются человеком в ручном режиме, потому что не во всех случаях, где есть признаки нарушений, на которые реагирует ИИ, действительно что-то было нарушено. "Надеюсь, что в скором будущем нам уже не придется даже перепроверять за машиной. С помощью искусственного интеллекта работа стала в разы эффективней", - отметил собеседник агентства.

По выявленным в этом году нарушениям принят ряд мер реагирования. Так, выдано 704 предостережения, проведено 23 профилактических визита, регистрация 37 уполномоченных лиц аннулирована в государственной информационной системе, еще для семи лиц регистрация временно заблокирована. В правоохранительные органы передано 11 сообщений, в которых усматриваются признаки составов преступления.