В Якутии 2024 год объявили Годом детства

По словам главы региона Айсена Николаева, особое внимание уделят заботе о здоровье детей и защите их психологического благополучия

ТАСС, 22 декабря. Новый 2024 год в Якутии объявлен Годом детства, сообщил глава региона Айсен Николаев в послании Госсобранию Якутии.

"Объявляю 2024 год Годом детства", - заявил он.

Николаев отметил, что особое внимание планируется уделить заботе о здоровье детей, охране их психологического благополучия, дальнейшему совершенствованию условий для физической активности подрастающего поколения. "Важно развитие культуры качественного питания, - добавил Николаев. - Мы обратим внимание на каждого ребенка, создадим атмосферу доброжелательности и заботы. Надо растить детей смелыми и инициативными".

В Якутии 2023 год был Годом труда. В этом году был подписан указ об учреждении премии "Человек труда" в размере 300 тыс. рублей - для тружеников республики, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона. Прошел гражданский форум "Человек труда - новые вызовы и возможности", собравший свыше 1 тыс. общественников. Размер социального контракта на открытие собственного дела и на ведение личного подсобного хозяйства в Якутии был увеличен до 500 тыс. рублей. "В Год труда нам удалось поднять широкое движение, направленное на чествование передовиков труда, трудовых династий. Премия "Человек труда" станет ежегодной", - добавил Николаев.