Минздрав сообщил о выявлении гриппа А у 16 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер

В ведомстве также сообщили, что у остальных 70 регистрируется острая респираторная инфекция

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Врачи выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень - Адлер и доставленных в инфекционный стационар.

У остальных 70 регистрируется острая респираторная инфекция.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава России.

"По оперативным данным, лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А, у 70 детей - острая респираторная инфекция", - говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что 7 детей находятся в состоянии средней степени тяжести, 79 - в легкой. Еще 38 детей и 11 взрослых здоровы, они находятся в провизорном отделении. Детям оказывают необходимую медпомощь, организованы телемедиицнские консультации со специалистами Российской детской клинической больницы Минздрава России.