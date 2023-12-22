В КНР хотят запретить несовершеннолетним интернет-игры, вызывающие зависимость

Государственное управление по делам прессы и печати также предложило ввести в онлайн-играх лимит пользовательских расходов и запретить вознаграждения за ежедневный вход в игру

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Китая в очередной раз планируют ужесточить регулирование в сфере онлайн-игр для несовершеннолетних, запретив им регистрироваться в играх, которые "легко вызывает зависимость". Об этом говорится в опубликованном Государственным управлением по делам прессы и печати КНР проекте правил контроля за онлайн-играми.

"Издатели компьютерных игр должны <…> строго контролировать, когда и как долго несовершеннолетние играют в онлайн-игры, несовершеннолетним необходимо запретить вход в игры, легко приводящие к зависимости и содержащие контент, не подходящий для несовершеннолетних", - говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Ведомство предлагает установить в онлайн-играх лимит пользовательских расходов и запретить вознаграждения за ежедневный вход в игру. Также власти хотят запретить крупные чаевые в качестве вознаграждения геймерам, которые транслируют свои игры в прямом эфире.

В последние годы в Китае последовательно усиливает регулирование в сфере интернет-игр. В апреле 2022 года правительство КНР запретило онлайн-платформам вести трансляции игр в интернете без получения специального разрешения. Власти обязали детей и подростков создать учетную запись только после предоставления собственных личных данных и данных ответственных за них взрослых.

Компании - операторы игровых платформ имеют право предоставлять доступ к ресурсам детям и подросткам только три дня в неделю - в пятницу, субботу и воскресенье, - а также в официальные выходные дни. Несовершеннолетние могут играть в онлайн-игры в эти дни только один час, с 20:00 до 21:00.