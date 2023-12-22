В Архангельске открыли транспортную переправу между островами Хабарка и Бревенник

Ее грузоподъемность до заморозков составит 2 тонны

АРХАНГЕЛЬСК, 22 декабря. /ТАСС/. Ледовую транспортную переправу между островами Хабарка и Бревенник в Архангельске, которые расположены в акватории Северной Двины, открыли для легковых автомобилей. С 18 декабря переправа была закрыта из-за резкого потепления и высокого уровня воды, сообщили в группе "Открытый Архангельск" во "ВКонтакте".

"Транспортная переправа между островами Хабарка и Бревенник открыта для движения легковых автомобилей. До заморозков ее грузоподъемность составит 2 тонны. Ледовая переправа оставалась закрытой с 18 декабря из-за резкого потепления и высокого уровня воды", - сказано в сообщении.

По данным Севгидромета, в Архангельске облачная с прояснениями погода, минус 7 градусов.