Несколько летевших из России в Ташкент самолетов из-за тумана сели на запасные аэродромы

В Uzbekistan Airports сообщили, что позже они вернулись в аэропорт Ташкента

ТАШКЕНТ, 22 декабря. /ТАСС/. Самолеты, следовавшие из Москвы, Новосибирска и Уфы в Ташкент, из-за тумана приземлились на запасные аэродромы в Самарканде, Бухаре и Навои. Об этом сообщила пресс-служба Uzbekistan Airports.

"В связи с неблагоприятными метеоусловиями (туман) с 02:34 (00:34 мск - прим. ТАСС) по местному времени в аэропорту Ташкента были введены ограничения на прием воздушных судов. Несколько рейсов были перенаправлены на запасные аэродромы", - говорится в сообщении.

В частности, по данным пресс-службы, в Самарканде совершили посадку самолеты рейсов HY-9614 и HY-670, летевшие из Москвы и Новосибирска соответственно. Борта рейсов HY-602 и HY-9658 из Москвы и Уфы приземлились в Бухаре и Навои.

"Все борты, ушедшие на запасные аэродромы, в период с 08:00 до 09:30 (06:00 до 07:30 мск) вернулись в аэропорт Ташкента", - добавили в пресс-службе.