В Минздраве сообщили, что запасов антибиотиков с джозамицином хватит на полгода

В ведомстве добавили, что в России есть взаимозаменяемые препараты

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Медицинские организации более чем на полгода обеспечены антибиотиком с действующим веществом джозамицин, при этом в России есть взаимозаменяемые препараты, которые стабильно поступают в гражданский оборот. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава России.

Ранее РБК сообщило, что Международная фармкомпания со штаб-квартирой в Японии Astellas решила вывести с российского рынка антибиотики "Вильпрафен" и "Вильпрафен солютаб" (международное непатентованное наименование (МНН) - джозамицин). Отмечается, что во второй половине декабря в российских аптеках практически закончились запасы этих лекарств.

"По данным из аналитической витрины правительства РФ в настоящее время обеспеченность медицинских организаций лекарственными препаратами с МНН джозамицин составляет 6,4 мес. При этом ввод в гражданский оборот препарата с торговым наименованием "Вильпрафен" последний раз осуществлен производителем в 2021 году. По данным, полученным от главных внештатных специалистов Минздрава России, лекарственные препараты с МНН джозамицин могут быть заменены в терапии на лекарственные препараты с МНН азитромицин и кларитромицин по которым отмечается устойчивый ввод в гражданский оборот", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что остатки лекарств с азитромицином в гражданском обороте покрывают более годовой потребности, обеспеченность лекарственными препаратами с кларитромицином покрывает восьмимесячную потребность.