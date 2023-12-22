Чернышенко исполнит желание Захара из Астрахани и подарит ему посещение выставки "Россия"

Зампред правительства принял участие в акции "Елка желаний"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в пятницу принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

Зампред правительства снял с ели один из шариков, на которых дети записали свои желания. Ему выпало исполнить мечту девятилетнего Захара из Астрахани, который мечтает посетить выставку-форум "Россия".

"Замечательное желание. Конечно, увидеть не только наши прошлые достижения и текущие, которыми мы гордимся, а также устремление в будущее - оставит незабываемое впечатление для тебя (обращаясь к Захару - прим. ТАСС) и всей твоей семьи", - сказал Чернышенко.

Акция "Елка желаний"

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию. С 2023 года акция проводится "Движением первых" при поддержке Росмолодежи.