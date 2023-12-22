Мантуров на "Елке желаний" пообещал показать 17-летнему москвичу истребитель

Также вице-премьер пообещал исполнить желание 14-летнего крымчанина побывать на военном заводе в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров пообещал исполнить желания двух молодых россиян - один из них встретится с летчиками-испытателями и осмотрит истребитель, а второй отправится в Санкт-Петербург на военный завод.

"Алексей, город Москва, 17 лет. Мечтает о встрече с летчиками-испытателями и осмотре истребителя. Алексей, обязательно исполним твое желание", - сказал Мантуров.

14-летний крымчанин Лев рассказал, что мечтает побывать на военном заводе в Санкт-Петербурге. "Обязательно свозим, Лев, тебя на завод в Санкт-Петербурге. На выбор - несколько у нас их там", - добавил министр.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.