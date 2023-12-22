В Москве выделили дополнительные деньги на средства реабилитации людей с инвалидностью

До конца года компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР получат 18 тыс. москвичей с инвалидностью

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы выделили дополнительные средства на выплату жителям города с инвалидностью компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, сообщается в материалах к заседанию президиума правительства столицы.

"Правительство Москвы приняло решение о выделении дополнительных средств на выплату москвичам с инвалидностью компенсаций за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации (ТСР). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве проживают порядка 1 млн людей с инвалидностью, из них - свыше 50 тыс. детей. Нуждающимся город предоставляет ТСР в натуральной форме или же компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР.

Действующий Перечень технических средств реабилитации включает 550 видов изделий - абсорбирующее белье, коляски, ортопедическую обувь, протезы рук и ног, противопролежневые подушки и матрасы, трости, специальные устройства для чтения, специальные медицинские изделия и так далее. Правительство Москвы ежегодно обеспечивает техническими средствами реабилитации порядка 230 тыс. человек.

"Компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР уже получили порядка 45 тыс. человек. До конца 2023 года компенсацию за самостоятельно приобретенные ТСР получат еще 18 тыс. москвичей с инвалидностью", - поясняется в материале.