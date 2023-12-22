Россотрудничество открыло в Ханое Ресурсный центр по изучению русского языка

Директор Российского центра науки и культуры Владимир Мурашкин отметил, что в 2023 году центры дополнительного образования при поддержке Россотрудничества начали работу в 16 странах

ХАНОЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Ресурсный центр в рамках масштабного проекта Россотрудничества по поддержке системы дополнительного образования на русском языке за рубежом открыт в Русском доме в Ханое.

"В этом классе будут проводиться курсы дополнительного образования, а также уроки по русскому языку, культуре, искусству", - рассказал руководитель представительства Россотрудничества во Вьетнаме, директор Российского центра науки и культуры (РЦНК) Владимир Мурашкин.

"В ближайшее время список доступных программ дополнительного образования Русского дома во Вьетнаме, реализуемых совместно с российскими образовательными организациями, будет расширен так, чтобы в новом учебном классе представители разных возрастов и профессий обязательно могли бы найти среди них интересные и полезные для дальнейшего развития своих компетенций", - отметил директор РЦНК. Он сообщил, что представительство Россотрудничества во Вьетнаме намерено проработать возможности проведения языковых конкурсов среди школ и университетов, где идет преподавание русского языка, по итогам которых в учебных заведениях могут быть оборудованы такие же классы по русскому языку.

По словам Мурашкина, центры дополнительного образования в этом году при поддержке Россотрудничества начали работу в 16 странах. "Уверен, что Ресурсный центр в Русском доме во Вьетнаме займет достойное место среди идей и проектов, способствующих дальнейшей популяризации русского языка и культуры, развитию молодежного и образовательного сотрудничества двух стран", - заключил директор РЦНК.

Во Вьетнаме сохраняется большой интерес к русскому языку и к русской культуре, отметил в своем выступлении постоянный (первый) заместитель председателя Общества вьетнамско-российской дружбы генерал-майор Чинь Куок Кхань. "Открытие Ресурсного центра - очень своевременный и нужный проект, это очень важно не только для вьетнамских школьников, изучающих русский язык, но и для всех наших граждан, которые интересуются и желают узнать больше о русском языке и русской культуре. Надеюсь, что вьетнамские школьники и студенты будут эффективно использовать возможности этого центра, все его оборудование и учебную литературу для повышения своих знаний и для того, чтобы еще лучше узнать и полюбить Россию", - подчеркнул он.