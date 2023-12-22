Совфед одобрил ратификацию конвенции с Алжиром о выдаче преступников

Согласно документу, выдавать будут совершивших преступления, которые по законодательству обеих стран влекут наказание в виде лишения свободы "на срок не менее одного года или более тяжкое наказание"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон о ратификации конвенции между Россией и Алжиром о выдаче преступников.

Документ был подписан в Москве 15 июня 2023 года и внесен на ратификацию президентом России 6 декабря. Как отмечается в сопроводительных документах к закону, в настоящее время вопросы выдачи в российско-алжирских отношениях регулируются договором между СССР и Алжиром о взаимном оказании правовой помощи от 23 февраля 1982 года. "Конвенция направлена на более эффективное сотрудничество между сторонами в области борьбы с преступностью", - отмечается в документе.

Согласно документу, стороны обязуются выдавать друг другу по запросу лиц, находящихся на территории запрашиваемой стороны, для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора в связи с преступлением, влекущим выдачу. Под влекущим выдачу преступлением подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран влекут наказание в виде лишения свободы "на срок не менее одного года или более тяжкое наказание".

Если запрос на выдачу был направлен в отношении осужденного и разыскиваемого для исполнения приговора лица, выдача может быть осуществлена только в случае, если неотбытый срок наказания составил не менее шести месяцев, хотя возможны исключения по договоренности сторон. Предусмотрен также порядок направления запросов и их заверения. В конвенции отмечается, что в случае, если речь идет о налогово-финансовых преступлениях, то в выдаче не может быть отказано лишь на том основании, что законы одной из сторон не предусматривают такой же вид налогов или сборов.

Также в документе закреплен перечень оснований для отказа в выдаче. Например, она не может быть осуществлена, если лицо, указанное в запросе, является гражданином запрашиваемой стороны, если, по мнению одной из стран, выдача может причинить ущерб ее суверенитету, безопасности и публичному порядку, если лицо уже осуждено или оправдано судом в запрошенном государстве. В выдаче также может быть отказано, если сторона посчитает, что запрашиваемое лицо преследуется в связи с его расовой, религиозной, половой или национальной принадлежностью, политическими убеждениями. Лицо не может быть выдано и для проведения смертной казни.

Вступление в силу

Конвенция вступит в силу через 30 дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении всех необходимых внутригосударственных процедур. По информации МИД России, алжирская сторона пока не уведомила Российскую Федерацию о выполнении таких процедур.

Конвенция применяется к запросам о выдаче, направленным после даты ее вступления в силу, даже если преступление было совершено до этой даты. При этом запросы о выдаче, полученные до вступления в силу конвенции, будут исполняться в соответствии с договором 1982 года.

Как отмечают парламентарии, ратификация конвенции будет способствовать "достижению целей правосудия, защите прав и законных интересов российских граждан".