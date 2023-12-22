Совфед одобрил закон об отмене визовых льгот для европейцев

Нововведения подразумевают, что с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, отменяющий льготы при оформлении российских виз для отдельных категорий граждан стран Европы.

Изменения вносятся в закон, приостанавливающий действие отдельных положений шести международных договоров РФ - с Европейским сообществом, Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией, Швейцарией. Он был принят в 2022 году и ввел ограничения на безвизовый въезд дипломатов из ЕС, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии. Кроме того, документ упразднил визовые преференции для национальных и региональных правительств и парламентов, конституционных и верховных судов, журналистов, а также членов официальных делегаций из этих стран, принимающих участие во встречах, переговорах и других мероприятиях, организованных межправительственными организациями.

Одобренный закон обязует уплачивать визовые сборы также близких родственников граждан РФ из соответствующих стран, школьников, студентов, аспирантов и сопровождающих их преподавателей, направляющихся на учебу или учебную стажировку, инвалидов и сопровождающих их лиц. Кроме того, уплачивать визовые сборы будут должны лица, отправляющиеся в поездки гуманитарного характера, в том числе для получения срочной медицинской помощи, присутствия на похоронах или посещения тяжело больного близкого родственника, участники молодежных международных спортивных мероприятий и сопровождающие их лица, участники научной, культурной или творческой деятельности, в том числе университетских и других программ обмена. По действующим нормам все эти категории граждан освобождены от уплаты визового сбора.

Одновременно закон приостанавливает во всех шести договорах действие норм о визовом сборе в €35. Нововведения подразумевают, что с граждан стран Европы всех категорий будут взиматься визовые сборы, определенные постановлением правительства РФ 2010 года. В сопроводительных документах к закону говорится, что таким образом, стоимость российских виз увеличится в зависимости от срочности и кратности в пределах $50-300.

Как отмечают разработчики законодательной инициативы, документ разработан в качестве ответной меры в связи с тем, что власти ЕС, Дании, Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии в одностороннем порядке полностью приостановили действие упомянутых международных договоров с Россией о взаимном упрощении выдачи виз, в том числе перешли на использование повышенных ставок визовых сборов.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.