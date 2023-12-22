СФ одобрил расширение категорий прав, с которыми можно управлять снегоходами

В частности, водительские удостоверения категории "А" и подкатегории "В1" будут подтверждать право на управление самоходными машинами категории "АI"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон, в том числе расширяющий категории водительских удостоверений, которые позволяют управлять мотовездеходами, квадроциклами и снегоходами. Соответствующие изменения содержатся в законе, продлевающем на 2024 год полномочия кабмина принимать меры, направленные на снижение негативных последствий от зарубежных санкций на экономику РФ.

Изменениями дополняются законы "О безопасности дорожного движения" и "О самоходных машинах и других видах техники". Так, водительские удостоверения категории "А" и подкатегории "В1" будут подтверждать право на управление самоходными машинами категории "АI". По закону, к таким самоходным машинам относятся мототранспортные средства, не предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования или имеющие максимальную конструктивную скорость 50 км/ч и менее. В частности, речь идет о мотовездеходах, квадроциклах и снегоходах. По действующим нормам, право на управление такими самоходными машинами подтверждается удостоверением тракториста-машиниста или временным удостоверением на право управления самоходными машинами соответствующих категорий.

Закон устанавливает, что право на управление такими самоходными машинами также подтверждается водительскими удостоверениями категорий "В", "С" и "D", если такие машины используются на основании договора аренды или проката. Устанавливается также, что кабмин вправе определить правила заключения и исполнения возмездных договоров, предусматривающих временную передачу гражданину в управление таких самоходных машин.