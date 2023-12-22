Мантуров в рамках "Елки желаний" подарит мальчику встречу с футбольным клубом "Локомотив"

Вице-премьер - глава Минпромторга также подарит Арслану из Республики Татарстан - посещение завода УАЗ, а Владимиру из Ивановской области - Музея советского автопрома

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров принял участие в благотворительной акции "Елка желаний" и снял сразу несколько шариков с пожеланиями.

В частности, вице-премьер подарит Дмитрию из Республики Мордовия встречу с футбольным клубом "Локомотив", Арслану из Республики Татарстан - посещение завода УАЗ, а Владимиру из Ивановской области - Музея советского автопрома.

"Ну, здесь вариантов будет даже несколько. Мы с Владимиром посоветуемся, и он выберет сам, на какую площадку лучше съездить. В частности, есть недавно созданный Музей Гаража особого назначения на ВДНХ. Поэтому можем в несколько мест свозить", - добавил Мантуров.

Кроме того, вице-премьеру - главе Минпромторга достались шарики с желаниями Владимира из Москвы, который захотел получить сюрприз. "Тогда сюрприз будет за нами, заранее рассказывать тебе не будем. Получишь уже то, что мы придумаем", - сказал Мантуров.

Также вице-премьер пообещал исполнить желание Алексея из Санкт-Петербурга полетать на самолете и отметил, что мальчик сам выберет самолет.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Он помогает исполнить новогодние желания детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами.

Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. человек. Президент РФ Владимир Путин, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.